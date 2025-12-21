Great Wall выпустит хетчбэк в стиле ретро

Китайский концерн Great Wall Motor анонсировал новый хетчбэк в ретро-стиле, сообщает carnewschina.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судя по появившемся в Сети тизерным изображениям, автомобиль получит большой хромированный задний бампер, округлый и удлиненный кузов, шильдик с названием на крышке багажника, а также маленькие фонари. Боковины шин будут окрашены белой краской. Фото салона нет, но скорее всего он будет также выполнен в стиле старых автомобилей.

Отмечается, что хетчбэк будет выпускаться под новым брендом. Название модели, также как и дата премьеры производитель пока держит в секрете.