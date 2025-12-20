Названы лучшие восьмиместные кроссоверы

Портал TopSpeed составил рейтинг, в который вошли 10 лучших восьмиместных кроссоверов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Возглавил список Hyundai Palisade 2026 модельного года, который оснащен мотором V6 объемом 3,6 литра и восьмиступенчатым "автоматом". У автомобиля просторный салон и вместительный багажник. На втором месте - Kia Telluride 2026 модельного года тоже может похвастаться просторным восьмиместным салоном и большим багажником. Двигатель и коробка как у первой модели из рейтинга. Третье место занимает Toyota Grand Highlander 2026 года.

В топ-10 самых лучших восьмиместных кроссоверов также вошли Mazda CX-90, Cadillac Escalade, GMC Yukon, Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe, Honda Pilot и Toyota Sequoia.