В село Гасанриз Агдеринского района возвращается очередная группа переселенцев

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается процесс "Великого возвращения" на освобожденные от оккупации территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на данном этапе в село Гасанриз Агдеринского района переселяются 54 человека (10 семей). Группа переселенцев отправлена из Тертерского района.

Группа переселенцев отправившаяся в село Гасанриз Агдеринского района состоит из семей, ранее временно проживавших в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Возвращающиеся в родной край жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за оказанную им всестороннюю государственную заботу. Они также выразили свою благодарность храброй Азербайджанской армии, нашим героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, помолились за упокой души наших шехидов, отдавших свою жизнь на этом пути.