В Азербайджане наступила зима

Как сообщает Day.Az со ссылкой на кафедру астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, зима наступила в 19:03:01.

В этот день наблюдается самый короткий световой день (продолжительность дня составляет 9 часов 17 минут 22 секунды) и самая длинная ночь (продолжительность ночи - 14 часов 42 минуты 38 секунд).

Продолжительность зимнего сезона составит 88 дней 23 часа 42 минуты 52 секунды.