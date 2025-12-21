На шоссе Зыхский круг-Аэропорт снижена скорость движения

В связи с дождливой погодой в Баку на шоссе Зыхский круг - Аэропорт скорость на некоторых полосах снижена на 20 км/ч.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Отмечается, что в связи с этим внесены изменения на информационных табло.

Также на всех табло установлены знаки "скользкая дорога". Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.