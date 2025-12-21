https://news.day.az/society/1804101.html К сведению метеочувствительных людей 22 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что будет в основном благоприятно для метеочувствительных людей. Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
К сведению метеочувствительных людей
22 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что будет в основном благоприятно для метеочувствительных людей.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
