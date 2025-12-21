К сведению метеочувствительных людей

22 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что будет в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az