К сведению метеочувствительных людей

22 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что будет в основном благоприятно для метеочувствительных людей. Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az