Стало известно назначение мяса, ввезенного из Сомали

В последние дни распространяется информация о поступлении на рынок Азербайджана мясной продукции сомалийского происхождения для продажи.

Как передает Day.Az, в связи с этим разъяснения дало Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA). Как сообщили Milli.Az в ведомстве, в Азербайджан из Сомали в коммерческих целях - то есть для продажи, торговли или реализации в объектах общественного питания - мясо не импортируется. Партия мяса сомалийского происхождения, поступившая в страну, носит гуманитарный характер.

Согласно информации, 46,5 тонны мясной продукции были ввезены в страну 13 октября 2025 года на основании обращения посольства Королевства Саудовская Аравия в Азербайджане. Животные сомалийского происхождения были забиты на территории Саудовской Аравии, а мясо предназначено для распределения в качестве гуманитарной помощи - жертвенного мяса.