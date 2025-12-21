Незаконную партию лекарств пытались ввести в Азербайджан - ФОТО
В результате комплексных оперативно-разыскных и таможенно-контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Балакянского таможенного управления, был предотвращен незаконный ввоз в Азербайджан крупной партии лекарственных препаратов и медицинских изделий.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную таможенную комитет, инцидент был выявлен на таможенном посту Мазымгара.
С помощью стационарного рентгеновского аппарата был досмотрен автомобиль, перевозивший подсолнечное масло из Турции в Азербайджан. После обнаружения на мониторе подозрительных изображений груз был направлен на углубленный таможенный досмотр.
В ходе проверки установлено, что в транспортном средстве находились 83 000 лекарственных препаратов и медицинских изделий, не задекларированных таможенным органам.
По данному факту продолжается расследование.
