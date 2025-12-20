В Китае обнаружили крупнейшее в Азии подводное месторождение золота

Китайские геологи обнаружили крупнейшее в Азии подводное месторождение золота в прибрежной зоне Желтого моря, у полуострова Цзяодун в провинции Шаньдун.

Как сообщает Day.Az, по информации СМИ Китая, запасы месторождения оцениваются примерно в 2,5 млрд тонн руды, содержащей около 1,4 тыс. тонн золота. Среднее содержание драгоценного металла составляет 0,56 грамма на тонну.

По мнению специалистов, данное открытие может существенно укрепить позиции Китая на мировом рынке золота, а также снизить зависимость страны от импорта сырья. Ожидается, что разработка месторождения станет важным фактором для дальнейшего развития горнодобывающей отрасли КНР.