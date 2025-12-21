https://news.day.az/world/1804104.html В Стамбуле дети вернули владельцу золото на 1,3 миллиона лир - ВИДЕО В Стамбуле двое детей, гуляя по улице, нашли сумку с золотыми украшениями стоимостью около 1 миллиона 300 тысяч лир. Вместо того, чтобы оставить находку себе, они обратились за помощью к местному торговцу. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По визитке, которая была в сумке, удалось установить ювелирный магазин, где было куплено золото, и выйти на владельца.
Вместе с торговцем дети отправились к ювелиру и передали найденные ценности хозяину. Обрадованный владелец поблагодарил ребят и вручил им награду.
