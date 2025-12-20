Эти автомобили подешевели в Азербайджане

- разница в несколько тысяч манатов

В цене автомобилей BYD Destroyer 05 зафиксировано снижение примерно на 2-3 тысячи манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, на рынке наблюдается резкое удешевление некоторых китайских автомобилей.

Ряд предпринимателей существенно снизил цены прежде всего на модели, предназначенные для такси, в том числе BYD Destroyer 05, Seal 05, Toyota Corolla (китайская версия), а также Changan A05 и Q05.

Причинами снижения цен называют как конец года, так и вопросы, связанные с разрешительными картами. Выдача разрешений и карт допуска для осуществления таксомоторной деятельности будет продолжаться до 31 декабря 2025 года.

В комментариях пользователи отмечают, что некоторые покупатели с сожалением вспоминают, что еще недавно приобрели автомобили по более высокой цене.

Отметим, что данное снижение цен не относится к одной конкретной компании - значительное число предпринимателей пошли на удешевление автомобилей с целью ускорить продажи.

В целом же ожидается, что со следующего года китайские автомобили подорожают. Однако это повышение цен, по прогнозам, приведет к снижению спроса: покупатели все чаще будут отдавать предпочтение альтернативным, более выносливым и надежным традиционным моделям.