В школе в Баку чуть не произошла трагедия - ВИДЕО
В одной из средних школ Баку ученик оказался под угрозой удушья.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, инцидент произошел в VI классе школы №112.
Во время приема пищи у мальчика в горле застрял кусок хлеба.
Учителя и родители незамедлительно вмешались и спасли жизнь ребенку.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения школы.
