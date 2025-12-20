В школе в Баку чуть не произошла трагедия

В одной из средних школ Баку ученик оказался под угрозой удушья.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, инцидент произошел в VI классе школы №112.

Во время приема пищи у мальчика в горле застрял кусок хлеба.

Учителя и родители незамедлительно вмешались и спасли жизнь ребенку.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения школы.