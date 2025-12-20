https://news.day.az/society/1803878.html

В школе в Баку чуть не произошла трагедия - ВИДЕО

В одной из средних школ Баку ученик оказался под угрозой удушья. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, инцидент произошел в VI классе школы №112. Во время приема пищи у мальчика в горле застрял кусок хлеба. Учителя и родители незамедлительно вмешались и спасли жизнь ребенку. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения школы.