На военной базе в США произошла стрельба
Неизвестный открыл стрельбу на базе Люк ВВС США в штате Аризона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"База Люк принимает меры в связи с сообщениями об инциденте со стрельбой, - говорится в публикации в Facebook. - Личному составу предписано оставаться на местах и найти укрытие".
Информация о возможных жертвах и личности стрелявшего не приводится.
