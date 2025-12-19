На военной базе в США произошла стрельба

Неизвестный открыл стрельбу на базе Люк ВВС США в штате Аризона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"База Люк принимает меры в связи с сообщениями об инциденте со стрельбой, - говорится в публикации в Facebook. - Личному составу предписано оставаться на местах и найти укрытие".

Информация о возможных жертвах и личности стрелявшего не приводится. 

