вас могут оштрафовать на 40 манатов

В снежную и дождливую погоду автомобили часто покрываются грязью, что нередко становится предметом обсуждения среди водителей.

Возникает вопрос: может ли в таких случаях быть применен штраф?

Как сообщает Day.Az, комментируя эту тему для konkret.az, юрист Таги Гусейнов отметил, что законодательством не предусмотрено наказание за сам факт загрязненности автомобиля. По его словам, если в снежную или дождливую погоду грязь, падающая с автомобиля, не загрязняет проезжую часть, административная ответственность не наступает.

Однако, по словам юриста, существует одно исключение. Если государственные регистрационные номерные знаки автомобиля из-за грязи становятся нечитаемыми, это уже считается административным правонарушением. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за нечитаемые номерные знаки водителю может быть назначен штраф в размере 40 манатов.

Таким образом, грязный автомобиль в снежную погоду сам по себе не является основанием для штрафа, однако четкая видимость номерных знаков является обязательным требованием для всех водителей.