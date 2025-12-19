Microsoft улучшила связь между смартфоном и компьютером на Windows

Microsoft расширила функциональность взаимодействия Android и Windows 11, выпустив крупное обновление фирменного приложения "Связь с телефоном". Начиная с версии 1.25102.140.0, смартфон получает возможности удаленного управления компьютером и становится полноценным элементом управления ПК, сообщает Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одним из ключевых нововведений стала поддержка базовых действий с компьютером напрямую со смартфона. В частности, пользователи могут удаленно заблокировать ПК, а также узнать уровень заряда ноутбука и состояние сетевого подключения в интерфейсе приложения.

Обновление также значительно расширило инструменты обмена данными: появился двусторонний обмен файлами и общий буфер обмена. Благодаря этому пользователи могут быстро передавать документы, изображения и фотографии с Android-устройства на Windows и обратно без использования кабеля. Полученные файлы отображаются непосредственно в приложении, а скопированный на ПК текст или изображения автоматически становятся доступны на смартфоне.

Кроме того, Microsoft доработала функцию трансляции экрана: отображать экран смартфона можно без запуска приложения на компьютере. Параллельно компания тестирует расширенный режим отображения, в котором Android-приложения занимают больше экранного пространства и приближаются к планшетному формату.

Обновленная версия "Связь с телефоном" распространяется поэтапно и в ближайшее время станет доступна всем пользователям Windows 11 и Android.