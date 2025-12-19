В Азербайджане водителей мопедов, совершающих автохулиганство, будут штрафовать.

Как сообщает Day.Az, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, обсужденном на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, под автохулиганством понимаются умышленные действия водителя мопеда, которые демонстративно нарушают общественный порядок и спокойствие граждан, открыто выражают неуважение к обществу и сопровождаются систематическим нарушением правил дорожного движения. За такие действия будут применяться меры административного взыскания.

В частности, наказание предусмотрено за:

проведение скоростных заездов с участием двух и более транспортных средств;

управление транспортным средством с поднятием одного или нескольких колёс над дорожным покрытием;

резкое ускорение транспортного средства с длительным пробуксовыванием колес, сопровождающимся характерным шумом или оставлением многочисленных следов шин на дорожном покрытии (за исключением случаев экстренного торможения с целью предотвращения дорожно-транспортного происшествия).

За указанные действия будет применяться штраф в размере от 500 до 750 манатов с ограничением права управления транспортным средством сроком на один год либо, с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя, административный арест на срок от 15 суток до одного месяца с аналогичным ограничением права управления.

В случае повторного совершения указанных правонарушений в течение одного года со дня вступления в силу решения о привлечении к административной ответственности штраф составит от 750 до 1 000 манатов с ограничением права управления транспортным средством сроком на два года либо, при необходимости, административный арест сроком от одного до двух месяцев с таким же ограничением.

Если вышеуказанные действия будут совершены с превышением установленной скорости движения более чем на 60 км/ч, будет применяться штраф в размере от 2 000 до 4 000 манатов с ограничением права управления транспортным средством сроком на два года либо административный арест сроком от одного до двух месяцев.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Ранее мы сообщали, что за нарушение правил использования ремней безопасности, мотошлемов, световых приборов и звуковых сигналов будут установлены новые штрафы.