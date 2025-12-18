США ввели санкции против иранской нефти

Власти США ввели ограничения в отношении 29 судов и ряда компаний, связанных, по данным американской стороны, с транспортировкой и продажей иранской нефти и нефтепродуктов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.

Как в нем уточняется, ведомство вводит рестрикции "в отношении 29 судов "теневого флота" и управляющих ими компаний, которые осуществили перевозку иранских нефтепродуктов на сотни миллионов долларов". Речь идет о компаниях, работающих или базирующихся в Египте, Индии, Панаме и на Маршалловых островах.

Минфин уточнил, что США к настоящему времени ввели санкции в отношении уже более 180 судов, связанных с транспортировкой иранской нефти и нефтепродуктов. Включение в санкционный список означает, в частности, замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

4 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления на Иран. Документ нацелен, в частности, на недопущение получения исламской республикой ядерного оружия. Он предусматривает в том числе активизацию Вашингтоном усилий, направленных на сокращение экспорта иранской нефти.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.

6 ноября американский лидер выступил с утверждением, что Тегеран просит Вашингтон о снятии американских санкций. Он отметил тогда, что администрация США готова выслушать власти исламской республики. 14 ноября Трамп заявил, что Тегеран стремится к договоренностям с Вашингтоном по ядерной программе.