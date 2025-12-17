В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о протесте против католикоса всех армян Гарегина II.

Day.Az представляет публикацию:

Группа армянских епископов - и присоединившийся к ним Никол Пашинян - сделали публичное обращение к верующим.

В нем они подробно описывают свою позицию и провалы Гарегина Второго, обвиняют католикоса в фактически подрыве народного доверия к церкви.

Но суть их спича была вообще не в декларации позиции: клирики фактически поставили католикоса на счетчик. Они призвали всех верующих, кто согласен с тем, что Гарегина пора вышвырнуть, прийти на акцию в Эчмиадзин уже завтра - и "вместе потребовать его отставки".

Будет очень интересно посмотреть, как поведет себя католикос, когда увидит у дверей своей резиденции своих же противников.