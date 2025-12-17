Самолет Air Astana подал сигнал бедствия

Самолет авиакомпании Air Astana, выполняющий рейс Алматы - Астана, подал сигнал бедствия в 7:38 по местному времени из-за задымления в салоне.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство транспорта Казахстана.

"По предварительной информации среди пассажиров и экипажа пострадавших нет. Посадка была совершена в 07:40 часов. В целях обеспечения безопасности была задействована служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта г. Алматы.

В настоящее время сотрудниками Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте устанавливается более подробные обстоятельства указанного авиационного события", - отметили в ведомстве.