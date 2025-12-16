Как долго сохранятся осадки в регионах Азербайджана?

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 17 декабря.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако с 16-го в ночь на 17 декабря местами возможна изморось. Северо-восточный ветер вечером сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 3-6, днем - 7-10 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 771 до 775 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65-75%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются переменные осадки, в горах выпадет снег. В некоторых восточных районах возможны ливни. Днем осадки постепенно прекратятся. Ветер - умеренный восточный. Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 7-10 градусов тепла, в горах ночью ожидается 10-14 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.

На дорогах в некоторых горных местностях ночью и утром возможен гололед.

