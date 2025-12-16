Новшество в отелях Дубая

Дубай объявил о запуске единой бесконтактной системы регистрации гостей в отелях - масштабного нововведения, ориентированного на повышение комфорта, безопасности и технологичности в сфере гостеприимства. После её внедрения гости смогут по своему выбору отказаться от традиционной регистрации на стойке ресепшн и проходить процедуру check-in в дистанционном формате.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Департаменте экономики и туризма Дубая. Передовая биометрическая и цифровая система идентификации, разработанная Visit Dubai, уже доступна для интеграции в операционные процессы отелей и апартаментов города. Она позволяет значительно ускорить процесс заселения, делая его максимально быстрым и комфортным.

Система позволяет гостям оформить заселение заранее - прямо со своего мобильного телефона. Достаточно один раз загрузить необходимые документы и пройти биометрическую идентификацию, чтобы значительно сократить или полностью исключить время традиционного check-in. Во всех отелях и апартаментах, где работает этот сервис, по прибытии гости смогут сразу пройти в номер, минуя стойку регистрации. Данные постояльцев хранятся в защищённом виде и остаются действительными до окончания срока действия документа, удостоверяющего личность. Поэтому при повторных визитах гостям потребуется лишь быстрая идентификация - например, с использованием технологии распознавания лица. Учитывая, что почти четверть всех туристов приезжают в Дубай повторно, новая система делает их пребывание ещё более комфортным и способствует укреплению лояльности к направлению.

Решение разработано таким образом, чтобы его можно было легко интегрировать в существующие мобильные приложения или веб-платформы отелей. Помимо очевидных преимуществ, технология открывает широкие возможности для ее дальнейшего применения в других сегментах туристического сервиса - например, при аренде автомобилей, - способствуя созданию более удобного, логичного и персонализированного путешествия. Внедрение системы органично дополняет уже действующие смарт-решения в Дубае, включая смарт-туннели в международном аэропорту Dubai International, которые позволили сократить время прохождения паспортного контроля до считанных секунд.