Одним из самых обсуждаемых вопросов в строительном секторе Азербайджана остается качество так называемых "маклерских домов".

Большинство покупателей отмечают, что качество таких домов крайне низкое, а при строительстве используются дешевые и не соответствующие стандартам материалы. По их словам, внешне подобные дома выглядят весьма привлекательно: двор вымощен плиткой, стены покрашены, комнаты предлагаются в полностью отремонтированном состоянии - и все это с первого взгляда буквально "влюбляет" покупателя.

С другой стороны, более низкая цена "маклерских домов" делает их привлекательными для людей с ограниченным бюджетом. Однако впоследствии сотни людей, купивших такие дома, сожалеют о своем выборе.

Как сообщает Day.Az, в последние дни в социальных сетях распространилось видео, которое наглядно демонстрирует, что некоторые маклеры действуют, по сути, безо всякой совести. Человек на видео рассказывает, что заказал маклеру строительство дома, однако тот допустил мошенничество уже на этапе закладки фундамента. Вместо того чтобы залить фундамент бетоном, поверхность пиленых камней была лишь покрыта тонким слоем бетона, создавая иллюзию прочного основания. Между тем на видео отчетливо видно, что под слоем бетона хорошо различимы сами камни.

Известно, что после полного завершения строительства для оценки качества фундамента требуется специальная экспертиза. Однако большинство покупателей, приобретающих дома у маклеров, не обладают ни финансовыми возможностями, ни техническими знаниями для проведения такой проверки.

Как же покупателю при осмотре понять, что перед ним именно "маклерский дом"?

Прежде всего следует обратить внимание на общий характер строительства. Если дом был возведен в очень сжатые сроки - за два-три месяца - и имеет типовую, шаблонную планировку, идентичную другим строениям, это уже повод для сомнений. Такие дома, как правило, выглядят эстетично, однако функциональность в них отходит на второй план. Целью является не создание качественного и долговечного жилья, а возведение объекта, который можно как можно быстрее продать.

Еще один важный момент - качество используемых материалов. Тонкие стены из слабых материалов, гулкий звук при постукивании, мелкие трещины на бетоне, отсутствие визуально выраженных несущих колонн и поясов являются характерными признаками "маклерского строительства". Использование дешевых металлических материалов для кровли, слабая тепло- и гидроизоляция также могут в будущем привести к серьезным проблемам.

Многое покупателю могут сказать и инженерные коммуникации. Применение тонких электрических проводов, установка дешевых и хаотично размещенных автоматов в распределительном щите, использование некачественного пластика для водопроводных и канализационных труб, а также ощущаемый внутри дома запах канализации - одни из основных проблем таких домов. Часто встречается и прокладка газовых линий уже после завершения строительства, поверхностно и с нарушением норм безопасности. Человек, строящий дом для себя, уделяет этим деталям внимание, тогда как маклер, как правило, стремится максимально сократить расходы.

Самая типичная особенность "маклерских домов" заключается в том, что красота есть, но качества нет. Ламинат, создающий впечатление дорогого покрытия, подвесные потолки, декоративный камень сразу привлекают внимание покупателя. Однако при более внимательном осмотре выясняется, что стены неровные, пол быстро разбалтывается, а окна - дешевые, с одинарным стеклопакетом.

Поведение продавца также часто говорит само за себя. Уклонение от технических вопросов вроде "какая марка бетона использовалась" или "какой толщины арматура", расплывчатые ответы в стиле "так сейчас все строят" или "мастер так сказал", а также попытки поторопить покупателя - серьезные тревожные сигналы. Кроме того, проблемы с документами значительно повышают вероятность того, что перед вами "маклерский дом": долевая земля, отсутствие выписки или обещания, что "она будет позже", отсутствие строительного разрешения и проекта нередко означают, что ответственность перекладывается на покупателя.

В итоге яркая "витринная" внешность дома не должна вводить в заблуждение. Простые действия - постучать по стенам и прислушаться к звуку, открыть розетку и посмотреть на проводку, пустить воду в санузле и обратить внимание на запах, проверить, плотно ли закрываются двери и окна, а также поинтересоваться у соседей, кто именно строил дом, - уже на этапе первичного осмотра могут многое прояснить.