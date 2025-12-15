Дорожная полиция обратилась к пешеходам
Использование наушников пешеходами при переходе дороги значительно повышает риск дорожно-транспортных происшествий.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к участникам дорожного движения.
Отмечается, что при использовании наушников звуки транспортных средств не слышны своевременно и четко, опасность приближающегося автомобиля оценивается неправильно, теряется необходимое время для реакции.
Особо подчеркивается, что подобная невнимательность может привести к тяжелым последствиям даже на пешеходных переходах.
"Рекомендуется перед переходом дороги снимать наушники, полностью концентрировать внимание на окружающей обстановке, строго соблюдать правила дорожного движения. Помните, что безопасность на дороге - ответственность каждого!", - говорится в обращении.
Ранее дорожная полиция обращалась к водителям.
