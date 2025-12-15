Реваншисты строят свои планы на иллюзиях и мифах столетней давности

Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией активно идет. Это и первые шаги в направлении экономического сотрудничества, это и активизировавшийся диалог гражданских обществ двух стран, включая проведение совместных мероприятий в Баку и Ереване, и начавшиеся взаимные рабочие визиты политиков и государственных деятелей двух стран. Кроме того, мы сегодня говорим о разблокировке Азербайджаном транзита для грузов, направляемых в Армению. Пока что грузы идут не напрямую через границу двух стран, а через Грузию, но это только начало.

Об этом сказала в комментарии Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

По ее мнению, далее последует культурный и образовательный обмен. И в этих процессах заинтересованы и сами страны Южного Кавказа, и, нет сомнений, также внешние игроки.

Полосоква отметила, что в последние несколько месяцев в мирном процессе наблюдаются серьезные подвижки. Как известно, 8 августа 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и Президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве Президента США Дональда Трампа парафировали текст будущего Мирного договора, а также подписали Совместную декларацию, в которой подчеркнули необходимость продолжения дальнейших действий для достижения подписания и окончательной ратификации этого документа.

"Единственным препятствием для подписания Мирного договора между Ереваном и Баку, на мой взгляд, остается статья действующей Конституции Армении, в которой заявлены территориальные претензии к Азербайджану. Напомню, что Ильхам Алиев назвал решение этого вопроса "домашним заданием" для Никола Пашиняна. Пашинян тоже понимает необходимость такого шага. Я думаю, что в 2026-2027 годах данное препятствие удастся устранить.

В свою очередь противники мирного процесса делают ставку на устранение Пашиняна с поста премьер-министра и на поражение его партии в ходе выборов в июне будущего года. Если судить по ситуации, сложившейся на сегодня, Пашиняну пока ничего реально не угрожает, его позиции достаточно прочны. Реваншисты строят свои планы, основываясь на иллюзиях. Иллюзии относительно того, что придет русский Иван и "спасет" армянских реваншистов, очень наивны. Более ста лет назад власти России вместе с их тогдашними союзниками сочинили более ста лет назад армянский вопрос потому, что нужен был повод для усиления внутренней нестабильности в Турции. А тема "геноцида" была нужна для очернения Турции, уничтожения и распила этого государства. Кстати, многие армяне неплохо на теме "геноцида" заработали, в том числе, и те, кто пилили в последние годы гуманитарный бюджет. А сейчас России какой интерес идти воевать за Карабах? Месторождения цветных металлов? Так России гораздо интереснее в этом смысле Африка. Как любят утверждать эксперты, сдвинутые на теме "геноцида" и "кровожадных турок", Армения - "щит России" от турецкой экспансии. Так это на политическую массовку рассчитано. Люди, принимающие решения, прекрасно понимают, что Армения себя-то защитить не в состоянии, не то что быть чьим-то щитом от кого-то. А у России с Турцией особых проблем нет, мы тесно сотрудничаем. Как и с Азербайджаном. Зачем нам идти воевать за интересы армянских сепаратистов? Политических интересов не вижу", - сказала российский политолог.

По словам нашей собеседницы, Мирный договор будет подписан, как только будут внесены изменения в Конституцию Армении. А они будут внесены, не в 2026 году, так в 2027 году. Иного варианта не просматривается.

"Кто может помешать? Кто мешает - мы видим. Это сепаратистские и реваншистские круги в Армении, причем, мотивация там разная. От сугубо меркантильной до идеологической. Последних я называю "жертвы красной пропаганды" или фанаты "Радио Бабушки Ануш". Зарубежные игроки, которые не хотят стабильности на Южном Кавказе и его самостоятельного развития как региона. Мотивация тут тоже различна. Вот только поезд уже ушел. Если следовать "Закону исторической ситуации", то шансов у этой публики нет", - подчеркнула Татьяна Полоскова.

