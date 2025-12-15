https://news.day.az/society/1802432.html Необычное ночное явление в Баку всколыхнуло соцсети - ВИДЕО В Баку в ночное время было зафиксировано загадочное явление. Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, видеозапись, распространившаяся в социальных сетях, была сделана в предрассветные часы. На опубликованных кадрах внимание пользователей привлек объект, напоминающий торнадо.
Необычное ночное явление в Баку всколыхнуло соцсети - ВИДЕО
В Баку в ночное время было зафиксировано загадочное явление.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, видеозапись, распространившаяся в социальных сетях, была сделана в предрассветные часы.
На опубликованных кадрах внимание пользователей привлек объект, напоминающий торнадо. По словам автора видео, съёмка велась в Бинагадинском районе, предположительно в направлении станции метро "Насими".
Запись вызвала неоднозначную реакцию в интернете. Часть пользователей считает, что за необычное явление могла быть принята тень от прожектора одного из ресторанов.
Представляем видеоматериал:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре