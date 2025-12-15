Необычное ночное явление в Баку всколыхнуло соцсети

В Баку в ночное время было зафиксировано загадочное явление.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, видеозапись, распространившаяся в социальных сетях, была сделана в предрассветные часы.

На опубликованных кадрах внимание пользователей привлек объект, напоминающий торнадо. По словам автора видео, съёмка велась в Бинагадинском районе, предположительно в направлении станции метро "Насими".

Запись вызвала неоднозначную реакцию в интернете. Часть пользователей считает, что за необычное явление могла быть принята тень от прожектора одного из ресторанов.

Представляем видеоматериал: