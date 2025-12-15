В Гяндже задержали автохулиганов из свадебного кортежа

В Гяндже задержаны водители, занимавшиеся автохулиганством в составе свадебного кортежа.

Как сообщили Day.Az в МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Отдела дорожной полиции Главного управления полиции города Гянджа, были задержаны водители двух автомобилей марки Chevrolet и одного автомобиля Azsamand - Э. Хатами, Э. Мамедов и З. Гасанов, занимавшиеся автохулиганством в свадебном кортеже.

В отношении водителей составлены административные протоколы. По решению суда все трое лишены права управления транспортными средствами сроком на один год и подвергнуты административному аресту на 15 суток.

Кроме того, в ходе профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были выявлены еще шесть водителей, управлявших автомобилями в состоянии наркотического опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления ими наркотических средств.

В отношении данных лиц также составлены административные протоколы, которые направлены в суд для рассмотрения.

Ранее мы сообщали, что в Баку задержан мотоциклист-хулиган.