В Баку задержан еще один мотоциклист-хулиган.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции Баку, в результате проведенных мероприятий в столице был задержан мотоциклист Сеймур Джафаров, который систематически нарушал правила дорожного движения и создавал реальную угрозу здоровью других участников движения.

"В отношении водителя, в соответствии с соответствующими статьями Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики, был составлен административный протокол и направлен в суд. Решением суда С. Джафарову ограничено право управления транспортным средством сроком на один год, а также назначено административное наказание в виде 20 суток ареста", - говорится в сообщении.