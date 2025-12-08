https://news.day.az/officialchronicle/1800864.html В Братиславе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Словакии в расширенном составе - ФОТО 8 декабря в Братиславе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини в расширенном составе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
8 декабря в Братиславе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини в расширенном составе.
