В Братиславе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Словакии в расширенном составе - ФОТО

8 декабря в Братиславе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини в расширенном составе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется