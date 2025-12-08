Дети спасаются от артиллерийского обстрела в Камбодже

Школьники вместе со своими учителями в камбоджийской провинции Оддармеантьей спешно покидают школу после того, как крупнокалиберные тайские артиллерийские снаряды поразили несколько объектов на территории Камбоджи.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

До этого Таиланд заявил, что тайский солдат погиб после удара камбоджийской артиллерии по тайской военной базе вблизи спорной границы.

Представляем вашему вниманию данное видео: