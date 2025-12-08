Тысячи учителей уволены за несоответствие своей профессии

За последние годы в результате процесса прозрачности мы выявили около 8 тысяч учителей, не соответствующих своей профессии, и расторгли с ними трудовые договоры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступая на конференции в Милли Меджлисе, посвященной теме "Стратегия развития азербайджанского языка как государственного: текущее состояние и перспективы".

По словам министра, около 4 500-5 000 из этих педагогов были учителями начальных классов, а примерно тысяча - преподавателями азербайджанского языка.

"Компетентность учителя является минимальным и необходимым условием. Особенно важно это в начальном образовании. Хотя предмет называется "начальное образование", а должность - "учитель начальных классов", фактически именно этот педагог отвечает и за преподавание азербайджанского языка. Очень многое зависит от основы, которая закладывается на данном этапе. Если эта основа сформирована неправильно, то на следующих уровнях возникают серьезные трудности в развитии у учеников соответствующих навыков. Вопрос преподавания языка - один из самых сложных и приоритетных для нас. И речь идет не о языке в целом, а именно о проблемах его преподавания", - подчеркнул министр.