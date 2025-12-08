Пресечена попытка контрабанды наркотиков из Ирана

На территории службы пограничного отряда "Горадиз" Пограничных войск Государственной пограничной службы была предотвращена попытка ввоза на территорию Азербайджанской Республики наркотических средств общим весом 8 килограммов 456 граммов контрабандным путем из Исламской Республики Иран.

Об этом сообщили Day.Az в ГПС.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий были задержаны как подозреваемые жители города Гянджа - Заргеров Тайфур Хаял оглу, 2004 года рождения, и житель Агдамского района Асланов Айхан Ровшан оглу, 1990 года рождения. У них было обнаружено и изъято 4 килограмма 330 граммов марихуаны.

Кроме того, 6 декабря пограничным нарядом, обеспечивающим охрану государственной границы, на территории пограничного отряда были обнаружены 4 килограмма 126 граммов наркотического средства марихуана.

По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

