Страны Африки отправили войска в Бенин

Войска Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) были направлены в Бенин после попытки государственного переворота.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет The Guardian.

"В Бенин были переброшены западноафриканские войска после того, что президент страны назвал неудачной попыткой государственного переворота", - заявил он.

Несмотря на то, что президент Бенина Патрис Талон заявил, что ситуация "полностью под контролем", силы безопасности предприняли действия по пресечению попытки госпереворота, предпринятой группой солдат, напавших на государственные учреждения.

ЭКОВАС в ответ на это отдал приказ о немедленном развертывании сил в стране.