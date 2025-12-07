Экс-президент США Джо Байден допустил оговорку и не смог выговорить название родной страны Соединенные Штаты Америки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает газета The New York Post (NYP).

"Пока мы сохраняем веру, надежду и поднимаемся снова, и помним, кто, черт возьми, мы такие - мы Соединенные Штаты Америготит", - сказал бывший хозяин Белого дома.

Предположительно, Байден хотел сказать на английском "got it", чтобы это звучало следующим образом: "Мы - Соединенные Штаты Америки, понятно?"

Однако он не смог выговорить это раздельно. Авторы материала также указали, что на протяжении всей 20-минутной речи бывший американский лидер часто запинался и с трудом говорил.