https://news.day.az/sport/1800558.html Азербайджанские лучницы стали призерами на турнире в России - ФОТО Сборная Азербайджана среди девушек по стрельбе из лука завоевала бронзовые медали на международном турнире "Премия Владимира Ешеева", который проходил в городе Чита (Россия). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команду представляли Фатима Гусейнли, Нилюфер Агамамедли и Лала Абдурахманова.
Азербайджанские лучницы стали призерами на турнире в России - ФОТО
Сборная Азербайджана среди девушек по стрельбе из лука завоевала бронзовые медали на международном турнире "Премия Владимира Ешеева", который проходил в городе Чита (Россия).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команду представляли Фатима Гусейнли, Нилюфер Агамамедли и Лала Абдурахманова.
Азербайджанские спортсменки продемонстрировали стабильную и уверенную стрельбу, войдя в тройку сильнейших среди участниц из 15 стран.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре