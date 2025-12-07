Азербайджанские лучницы стали призерами на турнире в России

Сборная Азербайджана среди девушек по стрельбе из лука завоевала бронзовые медали на международном турнире "Премия Владимира Ешеева", который проходил в городе Чита (Россия).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команду представляли Фатима Гусейнли, Нилюфер Агамамедли и Лала Абдурахманова.

Азербайджанские спортсменки продемонстрировали стабильную и уверенную стрельбу, войдя в тройку сильнейших среди участниц из 15 стран.