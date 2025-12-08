В Баку проходит "Таможенный бизнес форум 2025: диалог и доверие"

В Баку проходит форум "Таможенный бизнес форум 2025: диалог и доверие".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в форуме принимают участие помощник Президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов, председатель Государственного таможенного комитета, генерал-лейтенант таможенной службы Шахин Багиров, вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли и другие официальные лица.

В ходе форума планируется презентация цифровых инструментов, внедряемых в таможенной сфере, а также проектов, совместно реализуемых таможенными органами и соответствующими государственными органами в направлении регулирования и упрощения внешнеторговых операций, а также обсуждение таможенных процедур и операций с участием субъектов предпринимательства.

Следует отметить, что в целях дальнейшего расширения сотрудничества с представителями бизнеса и информирования общественности о нововведениях, внедряемых в таможенной сфере, Государственный таможенный комитет Азербайджана традиционно ежегодно организует "Таможенный бизнес форум", в котором принимают участие представители государственных органов, внешнеэкономической деятельности, эксперты и партнеры.

