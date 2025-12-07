https://news.day.az/politics/1800598.html Глава МИД Ирана прибыл в Азербайджан Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл с визитом в Азербайджан. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации министра на официальной странице в Telegram. Отмечается, что глава политической делегации проведет встречи и консультации с официальными представителями Азербайджанской Республики в Баку.
Глава МИД Ирана прибыл в Азербайджан
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл с визитом в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации министра на официальной странице в Telegram.
Отмечается, что глава политической делегации проведет встречи и консультации с официальными представителями Азербайджанской Республики в Баку.
Ранее мы сообщали, что сегодня министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи прибудет с визитом в Азербайджан.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре