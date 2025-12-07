Глава МИД Ирана прибыл в Азербайджан

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации министра на официальной странице в Telegram.

Отмечается, что глава политической делегации проведет встречи и консультации с официальными представителями Азербайджанской Республики в Баку.

Ранее мы сообщали, что сегодня министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи прибудет с визитом в Азербайджан.