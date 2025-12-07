https://news.day.az/politics/1800465.html Арагчи прибудет в Азербаджан Сегодня министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи прибудет с визитом в Азербайджан. Как сообщает Day.Az, в рамках визита иранский министр проведёт встречи с официальными лицами Азербайджана и обсудит развитие взаимовыгодных отношений сотрудничества.
Сегодня министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи прибудет с визитом в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az, в рамках визита иранский министр проведёт встречи с официальными лицами Азербайджана и обсудит развитие взаимовыгодных отношений сотрудничества.
Визит осуществляется по приглашению министра иностранных дел Азербайджанской Республики и является частью регулярных консультаций, которые проходят между МИД двух стран на различных уровнях.
