Арагчи прибудет в Азербаджан

Сегодня министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи прибудет с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, в рамках визита иранский министр проведёт встречи с официальными лицами Азербайджана и обсудит развитие взаимовыгодных отношений сотрудничества.

Визит осуществляется по приглашению министра иностранных дел Азербайджанской Республики и является частью регулярных консультаций, которые проходят между МИД двух стран на различных уровнях.