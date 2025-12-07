Уровень недовольства кабмином Мерца достиг нового антирекорда

Уровень одобрения действий правительства канцлера Германии Фридриха Мерца упал до рекордных 21%. Об этом 6 декабря сообщает Bild со ссылкой на результаты опроса, проведенного институтом общественного мнения INSA, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным исследования, рекордные с начала правления нынешней коалиции 70% респондентов заявили, что недовольны деятельностью кабинета министров Мерца.

И только 21% немцев положительно оценили работу правительства. Это самый низкий показатель за все время его пребывания у власти.

Даже сторонники правящей коалиции сомневаются в решениях канцлера.