Уровень недовольства кабмином Мерца достиг нового антирекорда
Уровень одобрения действий правительства канцлера Германии Фридриха Мерца упал до рекордных 21%. Об этом 6 декабря сообщает Bild со ссылкой на результаты опроса, проведенного институтом общественного мнения INSA, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По данным исследования, рекордные с начала правления нынешней коалиции 70% респондентов заявили, что недовольны деятельностью кабинета министров Мерца.
И только 21% немцев положительно оценили работу правительства. Это самый низкий показатель за все время его пребывания у власти.
Даже сторонники правящей коалиции сомневаются в решениях канцлера.
