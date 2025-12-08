Обнародован общий объем инвестиций в агропарки Азербайджана

В созданные в Азербайджане 53 агропарка на сегодняшний день инвестировано около 2,4 миллиарда манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил советник министра сельского хозяйства Азербайджана Заур Алиев на "Таможенном бизнес форуме 2025: диалог и доверие" в Баку.

"Агропарки - это крупные производственные предприятия, созданные по поручению Президента Ильхама Алиева. На сегодняшний день в 53 агропарка инвестировано около 2,4 миллиарда манатов. Объём различных инструментов поддержки и государственной помощи составил 690 миллионов манатов. Таким образом, льготы и механизмы поддержки оказали положительное влияние на рост внешней торговли", - сказал он.