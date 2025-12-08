https://news.day.az/politics/1800741.html Министр иностранных дел Ирана в Баку почтил память шехидов - ФОТО Находящаяся с визитом в нашей стране делегация возглавляемая министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи 8 декабря посетила Шехидляр хиябаны.
Министр иностранных дел Ирана в Баку почтил память шехидов - ФОТО
Находящаяся с визитом в нашей стране делегация возглавляемая министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи 8 декабря посетила Шехидляр хиябаны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, делегация почтила память доблестных сынов Отечества, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложила венок к монументу "Вечный огонь".
