Министр иностранных дел Ирана в Баку почтил память шехидов

Находящаяся с визитом в нашей стране делегация возглавляемая министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи 8 декабря посетила Шехидляр хиябаны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, делегация почтила память доблестных сынов Отечества, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложила венок к монументу "Вечный огонь".