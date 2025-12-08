Бакинская Творческая неделя укрепляет сотрудничество и культурное наследие

Мы высоко ценим лидерство и видение Президента Азербайджана, благодаря которым стал возможен этот фестиваль.

Об этом сказал заместитель генерального секретаря ОИС по гуманитарным, культурным, социальным и семейным вопросам Тарик Аль-Бахит на официальной церемонии открытия "Культурный фестиваль ОИС: Бакинская Творческая неделя - 2025", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Азербайджан неизменно оказывает поддержку инициативам ОИС и активно участвует в укреплении сотрудничества, особенно в сферах культуры, гуманитарных программ и экономического развития. Страна демонстрирует серьёзную приверженность продвижению общих интересов в регионе, включая креативные индустрии.

Этот фестиваль отражает наше общее культурное наследие, укрепляет единство и создаёт пространство для новых партнёрств. Мы благодарим организаторов, за их усилия в проведении выставок, образовательных программ и творческих мероприятий, которые расширяют сотрудничество в туризме, инновациях и культурном обмене.

Мероприятие также создаёт личные и профессиональные связи, помогает преодолевать барьеры и формирует позитивную динамику взаимопонимания и сотрудничества. Мы убеждены, что сочетание науки, технологий, искусства и социального диалога открывает новые возможности для развития", - отметил он.

По его словам, в будущем ожидаются позитивные изменения и прогресс, основанные на ценностях разнообразия и культурного многообразия. Креативные индустрии играют ключевую роль в устойчивом развитии, внося вклад в экономику, социальную стабильность и сохранение культурного наследия. Они способны предложить решения глобальным вызовам - таким как климатические изменения, продовольственная безопасность, социальная уязвимость.

"Таким образом, наш фестиваль является мощным посланием о важности культурной самобытности и сохранении наследия. Он призван формировать позитивный образ мусульманского мира, разрушать стереотипы и укрепляет взаимное доверие. Это живое пространство идей, которое направляет нас к общему видению будущего.

Мягкая сила культуры становится инструментом для противодействия глобальным вызовам, продвижения толерантности, качественного развития и совместного процветания государств-членов. Мы создаём платформу, которая вдохновляет молодёжь, поддерживает творческие инициативы и укрепляет взаимопонимание", - добавил он, выразив признательность за участие и организацию масштабного мероприятия.

"Пусть первая Бакинская культурная неделя ОИС положит начало новому этапу сотрудничества, вдохновит на дальнейшие проекты и оставит долгосрочное наследие для всех стран-участниц", - заключил представитель ОИС.