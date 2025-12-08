В Милли Меджлисе проходит конференция, посвященная стратегии развития азербайджанского языка как государственного

В Милли Меджлисе начала работу конференция на тему "Стратегия развития азербайджанского языка как государственного: текущее состояние и перспективы".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в конференции принимают участие председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, председатели и заместители комитетов, президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли, министр науки и образования Эмин Амруллаев, председатель Союза писателей Азербайджана Анар Рзаев, председатель Аудиовизуального Совета Исмет Саттаров и другие официальные лица.

На мероприятии ожидается обсуждение следующих вопросов:

- Призывы и задачи, поставленные в выступлении Президента Ильхама Алиева на 80-летнем юбилейном заседании Национальной академии наук Азербайджана

- Защита родного языка - основа сохранения национальной идентичности;

- Образование и передача азербайджанского языка будущим поколениям;

- Научная поддержка НАНА государственной языковой политики: нормативная база и академический вклад;

- Единая норма азербайджанского литературного языка;

- Защита азербайджанского языка в медиа: кодекс поведения и просвещение;

- Защита азербайджанских топонимов: национальная идентичность в географических названиях и лингвистическая безопасность.

Новость обновляется