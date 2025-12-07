https://news.day.az/society/1800486.html Азербайджан представлен на благотворительной ярмарке в Кишинэу - ФОТО При поддержке Министерства иностранных дел Молдовы во Дворце Республики в Кишинэу прошла ежегодная благотворительная дипломатическая ярмарка. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ярмарке с национальным стендом приняло участие и посольство Азербайджана в Молдове. Здесь были представлены национальные сувениры и изделия ручной работы.
Азербайджан представлен на благотворительной ярмарке в Кишинэу - ФОТО
При поддержке Министерства иностранных дел Молдовы во Дворце Республики в Кишинэу прошла ежегодная благотворительная дипломатическая ярмарка.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ярмарке с национальным стендом приняло участие и посольство Азербайджана в Молдове. Здесь были представлены национальные сувениры и изделия ручной работы. Жителям Кишинэу, дипломатическим представителям зарубежных стран и другим гостям были преподнесены национальные блюда азербайджанской кухни.
Свое национально-культурное наследие, обычаи и традиции в ходе мероприятия также продемонстрировали дипломатические представительства других стран.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре