Азербайджан представлен на благотворительной ярмарке в Кишинэу

При поддержке Министерства иностранных дел Молдовы во Дворце Республики в Кишинэу прошла ежегодная благотворительная дипломатическая ярмарка.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ярмарке с национальным стендом приняло участие и посольство Азербайджана в Молдове. Здесь были представлены национальные сувениры и изделия ручной работы. Жителям Кишинэу, дипломатическим представителям зарубежных стран и другим гостям были преподнесены национальные блюда азербайджанской кухни.

Свое национально-культурное наследие, обычаи и традиции в ходе мероприятия также продемонстрировали дипломатические представительства других стран.