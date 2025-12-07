В селе Киш Ходжавендского района отремонтируют десятки домов

В освобожденных территориях Азербайджана поэтапно продолжаются работы по восстановлению и строительству.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, в рамках этих работ начнется ремонт жилых домов еще в одном селе Ходжавендского района.

Согласно информации, на этот раз капитальный ремонт будет проведен в селе Киш, где планируется восстановление индивидуальных жилых домов (40 домов общей площадью 7 600 кв. м). Служба восстановления, строительства и управления по районам Агдам, Физули и Ходжавенд уже завершила соответствующие подготовительные процедуры.

Исполнение работ поручено обществу с ограниченной ответственностью "Fasttech", с которым заключён договор.

По условиям договора компании будет выплачено 2,656 млн манатов.

Таким образом, капитальный ремонт одного дома обойдется примерно в 66,4 тыс. манатов.

Ранее сообщалось, что в Гадруте планируется отремонтировать более 70 домов.