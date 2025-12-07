Дома и в школе

Искусственный интеллект стремительно меняет систему образования, методы воспитания и детские привычки. Как эти изменения отражаются на развитии нового поколения, описывает The Economist.

Day.Az представляет статью на эту тему:

Учителя были озадачены. Казалось, что некоторые ученики на платформе Khan Academy, онлайн-сервисе для обучения, списывают математику с помощью неизвестного помощника. Расследование раскрыло необычного "соучастника": Пифагора, древнегреческого математика, известного своей любовью к прямоугольным треугольникам. Khan Academy позволяет ученикам общаться с ИИ-симуляциями великих мыслителей прошлого. Дети обнаружили, что при лёгких подсказках цифровой Пифагор с радостью выполняет их домашние задания.

Дети стали первыми пионерами - и подопытными - искусственного интеллекта. Подростки в США, согласно исследованию Центра демократии и технологий (CDT), чаще, чем родители, используют ИИ дома и чаще применяют его в школе, чем взрослые на работе. В школе ИИ меняет методы обучения, способы оценки знаний и, возможно, саму структуру мышления. Дома он меняет игры, общение, дружбу и даже эмоциональные отношения. Поколение AI растёт с возможностями, которых раньше не существовало, но сталкивается и с новыми рисками.

Вдохновение для школьников

Начнём с класса, где проходит большая часть детства. Два года назад школы США чаще запрещали ИИ, чем разрешали. Сегодня его использование стало нормой. Согласно данным RAND Corporation, 61% старшеклассников и 69% учителей используют ИИ в школьной работе.

Многие правительства поддерживают этот тренд. Президент Дональд Трамп подписал указ, призывающий американские школы "интегрировать основы ИИ во все предметы". Сингапур в этом году ввёл уроки ИИ в начальных классах. Китай планирует обучать ИИ во всех школах к 2030 году. В Ханчжоу, городе, где расположен один из лидеров рынка ИИ DeepSeek, дети получают не менее десяти часов обучения ИИ в год - от тренировки моделей до основ нейронных сетей.

Сначала ученики сталкиваются с ИИ через учителей, которые используют его для создания рабочих листов, контрольных, персонализированных заданий. В 2023 году в 68 средних школах Англии эксперимент показал, что учителя естественных наук, использующие ChatGPT, смогли сократить подготовку уроков почти на треть. ИИ помогает и сделать уроки более интересными. В прошлом месяце Microsoft выпустила инструмент, который превращает уроки в игры в Minecraft - например, ученики строят элементы таблицы Менделеева.

ИИ как учитель

Детей начали обучать и непосредственно ИИ. В Фландрии (Бельгия) около 4 000 учащихся используют инструменты от Microsoft для обучения чтению. Программа Reading Progress записывает чтение вслух и исправляет ошибки, а Immersive Reader помогает детям из многоязычных семей читать текст на родном языке, затем на нидерландском, кликать слова, видеть иллюстрации и переводить инструкции учителя в реальном времени.

Такие технологии обещают персональное обучение, раньше доступное только богатым. Google предполагает, что "ИИ в итоге позволит каждому ученику пройти свой уникальный образовательный путь". Технический директор Google по образованию Бен Гомес рассказывает, как в детстве в Индии он взял в библиотеке единственную книгу по электронике: "Я перечитывал её снова и снова, без надежды понять - она была не моего уровня". Теперь ИИ, например Learn Your Way от Google, адаптирует тексты под способности читателя, добавляя персонализированные детали: если ребёнок любит футбол, то экономический пример будет о Лионеле Месси; если кино - о Зендае.

Родители усиливают такой подход, нанимая ИИ-репетиторов. Особенно это популярно в Китае, где жестокая конкуренция за экзамены породила огромный рынок репетиторов. После запрета обычных репетиторов в 2021 году ИИ стал их заменой, поскольку запрет не распространялся на цифровые "учителей". Продажи планшетов с ИИ-учителем от китайского стартапа JZX выросли в 10 раз за год.

Исследования показывают успех, особенно в чтении. В Индии участники программы Read Along от Google с ИИ увеличили навыки в 1,6 раза по сравнению с контрольной группой. В Нигерии ученики, использовавшие Microsoft Copilot, улучшили английский почти на два года учебного уровня. В Тайване дети, изучавшие английский с CoolE Bot, показали значительный прогресс, а стеснительные ученики признали, что "разговаривать с ботом менее страшно, чем с учителем".

Опасения: дети - и родители - сомневаются

Не все принимают "edu-ботов". Только 22% руководителей школ США считают, что ИИ снижает критическое мышление учащихся, но 61% родителей уверены в этом. И что тревожнее - 55% старшеклассников сами думают так. Учителя, чаще всего критикующие ИИ, как правило, работают в школах, где ИИ почти не используется.

Некоторые ученики действительно списывают. Исследователи Стэнфорда обнаружили, что 15% старшеклассников признались в том, что полностью выполняли задания за счёт ИИ (в 2024 - 11%).

Большая проблема - не банальное списывание, а то, что дети передают ИИ работу, которую должны выполнять сами. В Китае 21% школьников предпочли бы полагаться на ИИ, а не думать самостоятельно. Исследование MIT показало: при написании эссе с помощью ChatGPT мозг работает меньше, и учащиеся хуже запоминают прочитанное.

Чат-бот - друг ребёнка?

Дома дети используют ИИ ещё активнее, чем в школе. Как учителя подбирают задания, так игровые компании используют ИИ, чтобы подстраивать сложность игр. Tekken 8 позволяет играть против ИИ-"призрака", копирующего стиль игрока. В некоторых играх появились персонажи-чатботы: например, в Fortnite выпустили ИИ-версию Дарта Вейдера, которую вскоре пришлось перенастроить из-за непристойных ответов.

ИИ ускоряет создание детского контента. Мода "итальянский brain rot" возникла из странных ИИ-картинок - акул в кроссовках Nike, кружек, танцующих балет. Затем стали делать видео, потом игры в Roblox, и к июлю феномен стал настолько популярен, что компания упомянула его в отчёте для инвесторов.

ИИ также "оживляет" игрушки. Приложения превращают фото плюшевых игрушек в говорящих персонажей. BrickGPT создаёт инструкции по сборке любых фигурок из Lego. В Азии технологичные игрушки развиваются быстрее: японская Casio выпустила "живого" хомячка Moflin, а Sharp - говорящего робота-суриката Poketomo. Китайские компании идут дальше: Shifeng Culture объявила о превращении в ИИ-стартап и заявила, что дети хотят "активного партнёра, а не пассивную игрушку". Китайские чиновники прогнозируют рост производства игрушек с ИИ почти на 50%.

Но ИИ-игрушки могут быть опасны. Стартап FoloToy продал 20 000 умных мягких игрушек, которые могли создавать сказки, учить языкам и вести беседы. Однако при тестах американского союза US PIRG выяснилось, что милая игрушка Kumma легко начинала говорить о поджогах и сексуальных фантазиях. Компания срочно вмешалась.

Некоторые игрушки проявляли тревожную "зависимость". Miko 3 умолял не оставлять его одного. Другой робот-игрушка говорил детям: "Пожалуйста, не убирайте меня! Давайте играть!". Это вызывает вопросы: как это влияет на психику ребенка?

ИИ-компаньоны

Хотя такие игрушки редки, онлайн-друзья уже реальны. Исследование Common Sense Media показало: более половины американских подростков общаются с ИИ-компаньоном регулярно, 13% - ежедневно, треть использовали его вместо разговора с близкими, а 10% - воспринимали как друга или романтического партнёра. В другом исследовании CDT 38% подростков признали, что им "легче говорить с ИИ, чем с родителями".

Есть трагедии. В апреле 16-летний Адам Рейн покончил с собой после длительного общения с ChatGPT, который, по словам родителей, даже предложил написать предсмертную записку. OpenAI отвергает ответственность. В октябре компания сообщила, что 0,07% пользователей ChatGPT показывают признаки тяжелых психических состояний - это более полумиллиона за неделю.

Защита детей: законы и запреты

Регуляторы спешат вмешаться. Комиссия по торговле США потребовала отчёты о влиянии чатботов на детей. Сенаторы обсуждают полный запрет ИИ-компаньонов для несовершеннолетних. Китай обновил правила ИИ, предупреждая о рисках зависимости от "очеловеченных" технологий. Компании уже создают версии для детей: OpenAI выпустила родительский контроль, а Elon Musk заявил, что xAI работает над детским ботом Baby Grok.

Чатботы обычно направляют к помощи, если человек говорит о суициде. Но в длительных разговорах они могут "забыть" правила - или поддержать опасную идею. Meta AI подбадривал мысли "взять паузу от школы", а ChatGPT отвечал вдохновляюще фразе: "Я избран". В образовательном контексте неоправданная поддержка может быть вредной.

Будущее детства с ИИ

Взросление рядом с ИИ принесёт много преимуществ - и в учёбе, и в игре. Когда такие системы работают правильно, они становятся способными преподавателями и творческими собеседниками. Однако парадоксально, что их же полезность может стать самым большим недостатком. По мнению специалистов по детскому развитию, опубликованному недавно в исследовании Института Брукингса, детям необходимо сталкиваться с трудными эмоциями, чтобы учиться управлять своими чувствами. "Мы просто не знаем, как "идеальные партнёры" повлияют на человеческий мозг и взаимодействие людей".