Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-кыргызский совместный инвестиционный фонд уже приступил к финансированию первых проектов

Азербайджано-кыргызский совместный инвестиционный фонд уже приступил к финансированию первых проектов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 7 декабря, принимая делегацию во главе с заместителем председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Бакытом Торобаевым.

Отметив, что повестка политического взаимодействия очень широка, Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджано-кыргызский совместный инвестиционный фонд, созданный решением глав двух государств, уже приступил к финансированию первых проектов, а ряд проектов находится на стадии финансирования. Глава государства сообщил, что наша страна выделила финансовые ресурсы на формирование капитала фонда, и в случае увеличения количества проектов Азербайджан выделит дополнительные средства.