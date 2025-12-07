https://news.day.az/officialchronicle/1800519.html Президент Ильхам Алиев принял кыргызскую делегацию - ФОТО 7 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Бакытом Торобаевым.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
