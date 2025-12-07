Президент Ильхам Алиев принял кыргызскую делегацию

7 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Бакытом Торобаевым.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

