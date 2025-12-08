https://news.day.az/world/1800766.html На Филиппинах спасли 5-метрового питона от наводнения - ВИДЕО Наводнения иногда вымывают змей из лесов и рек в жилые зоны, где они ищут укрытие или еду. Жители города Легаспи на Филиппинах поймали одного, так как часть города затоплена из-за тайфуна "Вильма". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Аналогичные случаи фиксировались во время прошлых тайфунов, например, в 2023-2024 гг.
Наводнения иногда вымывают змей из лесов и рек в жилые зоны, где они ищут укрытие или еду.
Жители города Легаспи на Филиппинах поймали одного, так как часть города затоплена из-за тайфуна "Вильма".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Аналогичные случаи фиксировались во время прошлых тайфунов, например, в 2023-2024 гг. в Биколе, когда жители ловили гигантских питонов в затопленных кварталах".
