На Филиппинах спасли 5-метрового питона от наводнения

Наводнения иногда вымывают змей из лесов и рек в жилые зоны, где они ищут укрытие или еду.

Жители города Легаспи на Филиппинах поймали одного, так как часть города затоплена из-за тайфуна "Вильма".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Аналогичные случаи фиксировались во время прошлых тайфунов, например, в 2023-2024 гг. в Биколе, когда жители ловили гигантских питонов в затопленных кварталах".

