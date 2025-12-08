https://news.day.az/politics/1800779.html Иран поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Иран поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.
Он также отметил, что Иран поддерживает продолжение консультаций между странами региона.
"Продолжение переговоров в формате 3+3 имеет большое значение", - сказал министр.
Ранее мы сообщали, что в Баку проходит пресс-конференция министров иностранных дел Азербайджана и Ирана.
