Иран поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Он также отметил, что Иран поддерживает продолжение консультаций между странами региона.

"Продолжение переговоров в формате 3+3 имеет большое значение", - сказал министр.

Ранее мы сообщали, что в Баку проходит пресс-конференция министров иностранных дел Азербайджана и Ирана.