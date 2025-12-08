https://news.day.az/politics/1800768.html

В Баку проходит пресс-конференция министров иностранных дел Азербайджана и Ирана

В Баку проходит совместная пресс-конференция с участием министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Аракчи. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, намероприятии обсуждаются двусторонние отношения стран, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки.